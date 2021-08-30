На Сумщине пожарные дважды ликвидировали возгорание жилых домов 12 сентября в 8:15 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома, который не эксплуатируется, в с. Лозовое на Краснопольщине.

О пожаре сообщили соседи, которые увидели дым из-под кровли. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 4-й государственной пожарно-спасательной части и местную пожар команду с. Хмелевка.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено стены на площади до 20 кв. м. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные части дома и хозяйственную постройку, расположенную рядом.

В 8:55 возгорание локализовали, а в 09:08 - потратив на тушение почти 7 тонн воды, полностью ликвидировали.

В этот же день подобный случай имел место и в г. Дружба на Ямпольщине. В 13:07 поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Казацкая. О возгорании сообщила хозяйка, которая почувствовала резкий запах дыма в помещении.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено стену на площади до 2 кв. м, электросчетчик, электропровода и диван. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на весь дом.

В 13:22 возгорание локализовали, а в 13:25 - потратив на тушение меньше полтонны воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 5 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и 1 автомобиль и 1 работник местной пожарной команды с. Хмелевка.