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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:09323

На Сумщине будет проводиться осенняя вакцинация диких хищников

На Сумщине будет проводиться осенняя вакцинация диких плотоядных животных против бешенства.

С октября этого года на территории Сумской области планируется проведение мероприятий по пероральной вакцинации диких плотоядных животных против бешенства. Осуществляться они будут в рамках выполнения Плана противоэпизоотических мероприятий по профилактике основных инфекционных и паразитарных болезней животных в Украине на 2021 год, согласованного решением Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Кабинете Министров Украины от 29.01.2021 №1. Такая кампания по пероральной иммунизации дикой фауны против бешенства в области проводится, начиная с 2007 года.

Вакцинация будет проводиться воздушным распределением приманок с вакциной с помощью авиатранспорта. Самолеты оснащены системами GPS и системами регистрации сброса вакцины.

Приманка с вакциной, которая распространяется авиатранспортом, безопасна для людей и животных, она имеет вид небольших брикетов размером со спичечный коробок и запахом мясокостной муки.

Сумчане, которые увидят самолет, который разбрасывает приманку с вакциной, просят не волноваться - это осуществляется процесс вакцинации диких плотоядных животных. Просьба не брать приманку в руки и не переносить с места.

Разбрасывания вакцины будет проводиться самолетами в лесных и охотничьих угодьях.

В связи с погодными условиями сроки осуществления вакцинации могут переноситься, сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Сумской области.

Общество Вакцина против бешенства
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