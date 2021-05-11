Сумчане на 30% стали больше болеть ОРВИ Об этом сегодня, 13 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальник горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

По данным еженедельно мониторинга, на прошлой неделе в Сумах зарегистрировано 1115 случаев заболевания ОРВИ (неделей ранее 785), что на 29,5% больше, чем за предыдущую неделю. 50% заболевших – дети. Интенсивный показатель заболеваемости составляет 422 на 100 тыс. населения при круглогодичном 655,3. Госпитализированы на прошлой неделе 96 жителей города (неделей ранее 107) – 13,6% от всех заболевших, среди них 51 ребенок. Летальных случаев от осложнений после гриппа не зарегистрировано.