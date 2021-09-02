В Сумах произошла авария на встречке: один водитель в больнице

Патрульные, прибывшие по указанному адресу, предварительно установили, что 24-летний водитель автомобиля BMW, не выбрав безопасную скорость в движении и не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем ЗАЗ Sens.
В результате ДТП 40-летнего водителя автомобиля ЗАЗ с телесными повреждениями госпитализировали в больницу для оказания ему необходимой помощи.
Для выяснения обстоятельств ДТП патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции.
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