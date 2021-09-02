В Сумах произошла авария на встречке: один водитель в больнице Авария с участием двух легковушек на улице Герасима Кондратьева произошла в субботу, около 23 часов.

Патрульные, прибывшие по указанному адресу, предварительно установили, что 24-летний водитель автомобиля BMW, не выбрав безопасную скорость в движении и не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем ЗАЗ Sens.

В результате ДТП 40-летнего водителя автомобиля ЗАЗ с телесными повреждениями госпитализировали в больницу для оказания ему необходимой помощи.

Для выяснения обстоятельств ДТП патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции.

С начала года на территории города Сумы и на автодорогах Н 12 Сумы - Полтава, Н 07 Киев - Сумы - Юнаковка произошло более 80 ДТП, причиной которых стало именно превышение безопасной скорости.