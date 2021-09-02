В Сумах вакцинировано 84,7% педработников Об этом сегодня, 13 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальница горуправления образования и науки Антонина Данильченко.

По ее словам, на сегодня 84,7% работников учреждений образования Сумской ОТГ, вакцинированы от коронавируса. Среди школ только в одной не достигли показателя в 80% - это на сельской территории. Работа продолжается...

Так что, если Сумы перейдут из зеленой зоны по карантину, то школы останутся работать в офф-лайн режиме.