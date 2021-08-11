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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:30117

Конотопские гандболистки отличились в Суперлиге

10-11 сентября стартовал чемпионат Украины по гандболу в Суперлиге среди женских команд.

В первом туре херсонская «Днепрянка», за которую выступают трое воспитанниц Конотопской ДЮСШ им. М.Мамиашвили, принимала столичную команду «ТНУ – ДЮСШ№ 21». Обе игры завершились уверенными победами хозяек 41:16 и 43:21. Наталья Панченко отметилась в этих играх 12 мячами, Анна Дябло – 10-ю, Анастасия Ткач, которая дебютировала за команду, - 9-ю.

Спорт Гандбол
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