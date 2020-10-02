В Сумах подростки распространяли детскую порнографию

Под процессуальным руководством Сумской окружной прокуратуры 13 сентября сообщено о подозрении 15-летней девушке по факту распространения детской порнографии.
По данным следствия, девушка создала в одном из мессенджеров канал, где размещала фотографии несовершеннолетних жителей города Сумы и Сумской области. Согласно заключению экспертизы, обнародованные материалы являются детской порнографией.
Действия подозреваемой квалифицированы по ч. 3 ст. 3011 (распространение, сбыт детской порнографии) УК Украины.
Вместе с тем, установлено, что к созданию и администрированию канала причастны другие несовершеннолетние. В настоящее время решается вопрос о привлечении их к ответственности с учетом возрастных ограничений.
Деятельность несовершеннолетних прекращено сотрудниками Сумского районного управления полиции при оперативном сопровождении Отдела противодействия киберпреступности в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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