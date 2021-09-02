В Сумах растет число стационарных больных коронавирусом Статистику предоставила сегодня, 13 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, в Сумах лечатся в стационарах 70 человек (на 10 больше, чем неделей ранее). В том числе в 5-й горбольнице лечится 26 человек (-3), в том числе 12 на кислородной поддержке, 5 в отделении интенсивной терапии, 3 на ИВЛ.

В больнице Святого Пантелеймона 15 больных, в том числе 2 в отделении интенсивной терапии, 1 на ИВЛ.

В детской больнице 29 пациентов (+12), 3 в отделении интенсивной терапии. Также 58 человека (-5) с другими инфекционными патологиями.

Всего в городских больницах 262 свободных койки для взрослых (+2), и 88 для детей (-10), - все с кислородом

Кроме того, сумчане лечатся в областном центре инфекционных болезней – 14 (-12), 2 в отделении интенсивной терапии. В областном госпитале для ветеранов 18 пациентов (-1), 3 в отделении интенсивной терапии, 1 на ИВЛ.