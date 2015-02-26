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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:19801

Мэр Сум хочет перекроить генплан города

Мэр Сум Александр Лысенко дал поручение управлению архитектуры подготовить изменения в генеральный план города.

Он поднял этот вопрос сегодня, 13 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии.

- Поручение для архитектуры: подготовить информацию и отчет о мероприятиях о подготовке изменений к генплану, - начал он. – К сожалению, мы об этом говорим очень долго. В 2012 году был принят генеральный план. Через 5 лет мы могли вносить изменения. Но уже несколько лет мы идем без изменений к одному из главных документов нашего города. Мы идем по детальным планам территорий, чтобы решать локально проблемы застройки в нашем городе. Нужно завершать эту практику и делать соответствующие изменения в генплан. Если кто-то специально их не делает, то мне нужно об этом знать. Поэтому жду отчет. Возможно, это будет на исполкоме, чтобы его члены об этом знали. Возможно, и на сессии, чтобы депутаты знали, что происходит. И оправдания, что нет средств, не принимаются. Вы должны знать четкие обязанности, четкие действия. А не просто: мы обращались, денег нет. Нет денег, не устраивает, не работает, мы это не воспринимаем. Будете доказывать депутатскому корпусу, чтобы они голосовали, чтобы это вносилось в программы, будете доказывать, что это необходимо. А просто сказать: дайте денег, а их не дали, и слава Богу, что их не дали, не устраивает.

Напомним: генплан и так не выполнялся в городе. Например, согласно генплану, должна была произведена реконструкция моста на ул. Горького с расширением дороги, но не сложилось…

Общество Генплан
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