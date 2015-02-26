Мэр Сум хочет перекроить генплан города

Он поднял этот вопрос сегодня, 13 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии.
- Поручение для архитектуры: подготовить информацию и отчет о мероприятиях о подготовке изменений к генплану, - начал он. – К сожалению, мы об этом говорим очень долго. В 2012 году был принят генеральный план. Через 5 лет мы могли вносить изменения. Но уже несколько лет мы идем без изменений к одному из главных документов нашего города. Мы идем по детальным планам территорий, чтобы решать локально проблемы застройки в нашем городе. Нужно завершать эту практику и делать соответствующие изменения в генплан. Если кто-то специально их не делает, то мне нужно об этом знать. Поэтому жду отчет. Возможно, это будет на исполкоме, чтобы его члены об этом знали. Возможно, и на сессии, чтобы депутаты знали, что происходит. И оправдания, что нет средств, не принимаются. Вы должны знать четкие обязанности, четкие действия. А не просто: мы обращались, денег нет. Нет денег, не устраивает, не работает, мы это не воспринимаем. Будете доказывать депутатскому корпусу, чтобы они голосовали, чтобы это вносилось в программы, будете доказывать, что это необходимо. А просто сказать: дайте денег, а их не дали, и слава Богу, что их не дали, не устраивает.
Напомним: генплан и так не выполнялся в городе. Например, согласно генплану, должна была произведена реконструкция моста на ул. Горького с расширением дороги, но не сложилось…
Не раньше присоединения сел к Сумской ОТГ....
Мэр Сум Александр Лысенко распорядился готовиться к внесению изменений в Генеральный план города....
Основной градостроительный документ - генеральный план города Тростянец на днях прошел экспертизу в государственном предприятии «Киевоблстройинвест»....
На прошлой неделе состоялось очередное заседание общественного совета при исполнительном комитете Сумского городского совета....
Директора Анатолия Жука и его заместителя Владимира Быкова надо уволить, а сам Департамент расформировать – таковы рекомендации комиссии, которая по...