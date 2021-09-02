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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:07313

В Сумах вакцинировалось от коронавируса больше 60% медиков

Об этом сегодня, 13 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальница горуправления здравоохранения Елена Чумаченко.

- На сегодня больше 60% персонала учреждений здравоохранения города уже вакцинировались от COVID-19 двумя дозами, - доложила она. – Всего в сумской области проведено 308 609 прививок, две дозы вакцины получили 137 039 человек. В сумах проведено 144 616 прививок, вакцинировано двумя дозами 79 055 человек. Это почти 37% от всего взрослого населения города.

Общество Вакцинация
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