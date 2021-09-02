В Сумах вакцинировалось от коронавируса больше 60% медиков

- На сегодня больше 60% персонала учреждений здравоохранения города уже вакцинировались от COVID-19 двумя дозами, - доложила она. – Всего в сумской области проведено 308 609 прививок, две дозы вакцины получили 137 039 человек. В сумах проведено 144 616 прививок, вакцинировано двумя дозами 79 055 человек. Это почти 37% от всего взрослого населения города.
Об этом сегодня, 13 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальница горуправления образования и науки Антонина Данильченко....
Об этом сегодня, 13 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальница горуправления здравоохранения Елена Чумаченко....
В перерыве между турами Экстра-лиги игроки и представители тренерского штаба АФФК «Сумы» провели коллективную вакцинацию от коронавируса....
Как сообщила во время брифинга заместитель начальника управления здравоохранения облгосадминистрации Галина Хомета, ситуация с коронавирусной инфекцией постепенно начинает ухудшаться, поэтому...
На Сумщине сейчас вакцинировано против COVID-19 более 291 тысяч человек, в том числе 127 тысяч - двумя дозами....