В Сумах за неделю вакцинировано от коронавируса больше 10 тыс. человек Об этом сегодня, 13 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальница горуправления здравоохранения Елена Чумаченко.

- В Сумах продолжается кампании по вакцинации от COVID-19, - начала она. – Всю неделю работали пункты вакцинации в амбулаториях города и центрах массовой вакцинации в торговых центрах. На выходных они продолжали работу. Всего за неделю было привито больше 10 тысяч сумчан.