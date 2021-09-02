В Сумах за неделю на 30% возросло количество новых случаев заболевания коронавирусом

- Цифры выявления новых случаев на прошлой неделе в Сумах колебались от 30 до 52 в день, - доложила она. – Это значительный рост в сравнении с летним месяцами, когда ежедневно регистрировалось не больше 15 случаев. По итогам последней недели в сумах количество новых случаев заболевания выросла на 30%.
Всего за неделею заболело 177 сумчан. Неделей ранее – всего 124. Среди заболевших 11 детей и 1 медработник. Всего в Сумах было зарегистрировано 35 882 случая заболевания, среди них 4% - это дети – 1468 человек, 99% из которых уже выздоровели. 16 продолжают лечение. Заболело 1464 медработника, 99% из которых выздоровели. Двое продолжают лечение. 7 человек умерло.
Зафиксировано 5 летальных случаев, при этом две недели до этого смертей от осложнений от коронавирусной инфекции не было. Всего 519 летальных случаев с начала пандемии. Это 1,4% от всех заболевших.
Выздоровели 83 пациента, в том числе 13 детей и 1 медработник.
Продолжает лечение 338 жителей Сум.
Всего выздоровели 97,6% больных жителей Сум.
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