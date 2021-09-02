На Сумщине перевернулся мотоцикл: водитель погиб

Предварительно установлено, что 43-летний местный житель, управляя мотоциклом «ИЖ Планета-3» не справился с управлением и допустил его опрокидывание. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель от полученных травм скончался на месте происшествия.
В полиции открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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