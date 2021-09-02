На Сумщине фейковые банкиры обогатились за выходные почти на 100 тыс. грн Правоохранители разыскивают мошенников, которые обогатились за счет жителей Сумщины почти на 95 000 гривен.

За прошедшие выходные в полицию поступило три сообщения о мошенничествах по известной схеме «звонок от псевдобанкира».

В первом случае обратилась 66-летняя сумчанка, которая рассказала, что ей позвонил неизвестный, назвавшийся работником банка. Мужчина заверил женщину, что с ее банковской карты ошибочно было снято деньги и под предлогом возврата средств узнал конфиденциальную информацию. После чего у заявительницы было снято 24 400 гривен с личного счета.

Во втором случае в полицию обратилась 50-летняя жительница города Шостка. На телефон женщины также поступил звонок от псевдобанкира, которой сообщил, что ее банковская карта заблокирована и под предлогом разблокирования узнал конфиденциальную информацию заявительницы. После чего с ее счета исчезло 49 500 гривен.

Третий случай произошел в селе Нижняя Сыроватка Сумского района. На этот раз жертвой преступной схемы стал 53-летний мужчина. Мошенник в телефонном разговоре с пострадавшим сообщил, что с его банковского счета происходит несанкционированное снятие денежных средств и под предлогом блокирования его счета, узнал конфиденциальные данные мужчины. В результате со счета заявителя исчезла 21000 гривен.

Правоохранители еще раз напоминают гражданам быть осмотрительными и не доверять незнакомцам, кем бы они ни назвались. Помните, если неизвестный пытается узнать вашу конфиденциальную информацию - вы разговариваете с мошенником и есть риск потерять свои сбережения. Будьте осторожны и не дайте себя обмануть, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.