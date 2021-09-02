За прошедшие выходные в полицию поступило три сообщения о мошенничествах по известной схеме «звонок от псевдобанкира».
В первом случае обратилась 66-летняя сумчанка, которая рассказала, что ей позвонил неизвестный, назвавшийся работником банка. Мужчина заверил женщину, что с ее банковской карты ошибочно было снято деньги и под предлогом возврата средств узнал конфиденциальную информацию. После чего у заявительницы было снято 24 400 гривен с личного счета.
Во втором случае в полицию обратилась 50-летняя жительница города Шостка. На телефон женщины также поступил звонок от псевдобанкира, которой сообщил, что ее банковская карта заблокирована и под предлогом разблокирования узнал конфиденциальную информацию заявительницы. После чего с ее счета исчезло 49 500 гривен.
Третий случай произошел в селе Нижняя Сыроватка Сумского района. На этот раз жертвой преступной схемы стал 53-летний мужчина. Мошенник в телефонном разговоре с пострадавшим сообщил, что с его банковского счета происходит несанкционированное снятие денежных средств и под предлогом блокирования его счета, узнал конфиденциальные данные мужчины. В результате со счета заявителя исчезла 21000 гривен.
Правоохранители еще раз напоминают гражданам быть осмотрительными и не доверять незнакомцам, кем бы они ни назвались. Помните, если неизвестный пытается узнать вашу конфиденциальную информацию - вы разговариваете с мошенником и есть риск потерять свои сбережения. Будьте осторожны и не дайте себя обмануть, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Жертвой телефонного афериста, который во время разговора представился работником банка, стала 50-летняя жительница г. Ромны....
Мошенницы под предлогом обмена денег, обманули пожилую женщину на 26000 гривен....
Жительница Конотопа потеряла почти четырнадцать тысяч гривен, доверившись незнакомому собеседнику....
Сорокалетняя жительница города Ромны во время телефонного разговора с псевдобанкиром доверчиво выполнила все его указания, в результате чего осталась без...
Пенсионерка из Сум собственноручно передала неизвестному злоумышленнику кругленькую сумму якобы на лечение травмированной внуком в ДТП человека....