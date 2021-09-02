Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:16442

На Сумщине фейковые банкиры обогатились за выходные почти на 100 тыс. грн

Правоохранители разыскивают мошенников, которые обогатились за счет жителей Сумщины почти на 95 000 гривен.

За прошедшие выходные в полицию поступило три сообщения о мошенничествах по известной схеме «звонок от псевдобанкира».

В первом случае обратилась 66-летняя сумчанка, которая рассказала, что ей позвонил неизвестный, назвавшийся работником банка. Мужчина заверил женщину, что с ее банковской карты ошибочно было снято деньги и под предлогом возврата средств узнал конфиденциальную информацию. После чего у заявительницы было снято 24 400 гривен с личного счета.

Во втором случае в полицию обратилась 50-летняя жительница города Шостка. На телефон женщины также поступил звонок от псевдобанкира, которой сообщил, что ее банковская карта заблокирована и под предлогом разблокирования узнал конфиденциальную информацию заявительницы. После чего с ее счета исчезло 49 500 гривен.

Третий случай произошел в селе Нижняя Сыроватка Сумского района. На этот раз жертвой преступной схемы стал 53-летний мужчина. Мошенник в телефонном разговоре с пострадавшим сообщил, что с его банковского счета происходит несанкционированное снятие денежных средств и под предлогом блокирования его счета, узнал конфиденциальные данные мужчины. В результате со счета заявителя исчезла 21000 гривен.

Правоохранители еще раз напоминают гражданам быть осмотрительными и не доверять незнакомцам, кем бы они ни назвались. Помните, если неизвестный пытается узнать вашу конфиденциальную информацию - вы разговариваете с мошенником и есть риск потерять свои сбережения. Будьте осторожны и не дайте себя обмануть, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Псевдобанкир обманул роменчанку
10.09.2021 16:21

Псевдобанкир обманул роменчанку

Жертвой телефонного афериста, который во время разговора представился работником банка, стала 50-летняя жительница г. Ромны....

На Сумщине мошенницы выманили у пенсионерки все ее сбережения
10.09.2021 12:12

На Сумщине мошенницы выманили у пенсионерки все ее сбережения

Мошенницы под предлогом обмена денег, обманули пожилую женщину на 26000 гривен....

Конотопчанку обманул псевдобанкир на 14 тыс. грн
09.09.2021 17:57

Конотопчанку обманул псевдобанкир на 14 тыс. грн

Жительница Конотопа потеряла почти четырнадцать тысяч гривен, доверившись незнакомому собеседнику....

На Сумщине полиция разыскивает фейкового банкира, который выманил у женщины 37 000 гривен
09.09.2021 15:22

На Сумщине полиция разыскивает фейкового банкира, который выманил у женщины 37 000 гривен

Сорокалетняя жительница города Ромны во время телефонного разговора с псевдобанкиром доверчиво выполнила все его указания, в результате чего осталась без...

В Сумах полиция разыскивает мошенника, который выманил у пожилой женщины более 40 000 гривен (видео)
07.09.2021 11:43

В Сумах полиция разыскивает мошенника, который выманил у пожилой женщины более 40 000 гривен (видео)

Пенсионерка из Сум собственноручно передала неизвестному злоумышленнику кругленькую сумму якобы на лечение травмированной внуком в ДТП человека....

Новости

На Сумщине еще одна смерть от COVID-19: 25 новых случаев (подробности)
Сегодня 08:36
В Сумах начали реконструкцию спортплощадки возле школы № 27
Сегодня 14:46
В Тростянце закончили реконструкцию стадиона им. В.Куца
Сегодня 14:35
В Сумах рецидивист выращивал на даче коноплю
Сегодня 14:29
Сумские биатлонисты приняли участие в чемпионате Германии по летнему биатлону
Сегодня 14:09
В Могрице пожарные ликвидировали возгорание сухой растительности
Сегодня 14:08
Сумские баскетболисты выиграли «бронзу» в Луцке
Сегодня 13:34
Сумские пограничники обнаружили старинные книги, которые пыталась вывезти россиянка
Сегодня 13:33
На Сумщине пожарные дважды ликвидировали возгорание жилых домов
Сегодня 13:18
На Сумщине будет проводиться осенняя вакцинация диких хищников
Сегодня 13:09
Ахтырский «Нефтяник» потерял первые очки в аматорском чемпионате
Сегодня 12:55
Сумчане на 30% стали больше болеть ОРВИ
Сегодня 12:53
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.