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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:50533

В Сумах собираются менять коммуникации на Сотне и площади Независимости

Мэр Сум Александр Лысенко дал поручение разработать проекты ремонта коммуникаций под ул. Соборная и пл. Независимости.

Он поднял этот вопрос сегодня, 13 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии.

- Ремонт коммуникаций. Также поручение. Тут я не буду говорить о проектах, потому что вы знаете, что вам нужно делать. Сейчас я обращаюсь к «Сумытеплоэнерго» и «Горводоканалу» - это ремонт коммуникаций на пл. Независимости и ул. Соборная, - обратился он к коммунальщикам. – Если раньше мы говорили только о пл. Независимости – замена коммуникаций, которые находятся на балансе «Теплоэнерго» и водоканала, то теперь мы говорим об обследовании коммуникаций также по ул. Соборная. Мы должны с вами подготовиться, чтобы быть готовыми, когда будем делать проект, который сейчас разрабатывается. Концепция и проект. Я думаю, за зимний период мы обязательно это сделаем, и весной должны быть готовы с соответствующим проектом до выполнения непосредственно работ. Инициатива есть сегодня не только наша с вами, а также есть инициатива и областной администрации, также и народные депутаты будут помогать в этих вопросах, поэтому мы должны быть готовы внедрять эти проекты в жизнь. Но чтобы их внедрять, они должны быть. Поэтому, пожалуйста, мы начинаем с ремонта коммуникаций. По «Теплоэнерго» это может быть инвестпрограмма, и Александр Иванович (директор департамента инфраструктуры г-н Журба – Ред.), рассмотрите эту возможность, соответствующие изменения, если нужно внести, мы можем внести. И также водоканалу проработать этот вопрос. Еще раз подчеркиваю – с ул. Соборная.

Напомним: с инициативой реконструкции пл. Независимости вышел еще в прошлом году тогдашний губернатор Сумщины Роман Грищенко. Тогда быстренько подготовили эскизный проект, который в основном предусматривал замощение плиткой. Но его план не удался, так как его уволили. Нынешний губернатор Дмитрий Живицкий предложил сначала провести конкурс на лучший проект, а затем его внедрять. При этом он надеялся, что коммуникации под пл. Независимости будут отремонтированы уже в этом году, чтобы в следующем начать его реконструкцию.

Что касается коммуникаций под ул. Соборная, которую замостили в 1999 году при губернаторе Владимире Щербане без замены старых коммуникаций, то экс-мэр Геннадий Минаев озвучивал цифру в 25 млн грн на их замену (в ценах 2008 года).

Общество Коммуникации Площадь Независимости Прожекты Соборная
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