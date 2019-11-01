В сумском суде условно подрались судебные охранники и «титушки»

10 сентября в Ковпаковском районном суде г. Сумы прошли учения сотрудников Службы судебной охраны с привлечением сотрудников ГУНП в Сумской области, ГУ ГСЧС в Сумской области и военнослужащих ВЧ-3051 НГУ.
Главная цель этих учений заключалась в совершенствовании механизма совместных действий судебной охраны, силовиков, спасателей и представителей судебной ветви власти для обеспечения безопасности всех участников судебного процесса.
В частности, судебные охранники отработали тактику сдерживания толпы агрессивно настроенных лиц, предупреждение агрессивных действий со стороны участников судебного процесса в самом судебном заседании с последующей передачей нарушителей общественного порядка правоохранителям.
Также совместно с представителями ГСЧС сотрудники Службы отработали действия в случае возможного возникновения пожара или задымления в помещении суда, в частности: эвакуацию персонала и посетителей суда, применение средств пожаротушения и оказания помощи условно пострадавшим.
Подводя итоги учений, заместитель начальника территориального управления Службы судебной охраны в Сумской области полковник Службы судебной охраны Сергей Стеблянко отметил, что определенные учебным планом задачи отработаны полностью и выразил уверенность, что приобретенные профессиональные навыки помогут их участникам успешно выполнять свои служебные обязанности.
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