В сумском суде условно подрались судебные охранники и «титушки» Очередные тактико-специальные учения провели судебные охранники Сумщины.

10 сентября в Ковпаковском районном суде г. Сумы прошли учения сотрудников Службы судебной охраны с привлечением сотрудников ГУНП в Сумской области, ГУ ГСЧС в Сумской области и военнослужащих ВЧ-3051 НГУ.

Главная цель этих учений заключалась в совершенствовании механизма совместных действий судебной охраны, силовиков, спасателей и представителей судебной ветви власти для обеспечения безопасности всех участников судебного процесса.

В частности, судебные охранники отработали тактику сдерживания толпы агрессивно настроенных лиц, предупреждение агрессивных действий со стороны участников судебного процесса в самом судебном заседании с последующей передачей нарушителей общественного порядка правоохранителям.

Также совместно с представителями ГСЧС сотрудники Службы отработали действия в случае возможного возникновения пожара или задымления в помещении суда, в частности: эвакуацию персонала и посетителей суда, применение средств пожаротушения и оказания помощи условно пострадавшим.

Подводя итоги учений, заместитель начальника территориального управления Службы судебной охраны в Сумской области полковник Службы судебной охраны Сергей Стеблянко отметил, что определенные учебным планом задачи отработаны полностью и выразил уверенность, что приобретенные профессиональные навыки помогут их участникам успешно выполнять свои служебные обязанности.