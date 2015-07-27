Мэр Сум через год неожиданно вспомнил о спортплощадках

Он поднял этот вопрос сегодня, 13 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии.
- Следующее: размещение детских и спортивных площадок, - обратился он к подчиненным. – Также важный вопрос. Потому что тут нужно поработать также непосредственно с депутатами. Поэтому, пожалуйста, департамент инфраструктуры также поручение вам, и управлению капитального строительства. Михаил Евгеньевич и Николай Григорьевич (заместители мэра г-да Бондаренко и Войтенко), разобраться с этим вопросом. По какому направлению мы идем, кто будет распорядителем средств. Мы должны с вами продолжать установку уже больше спортивных площадок, потому что детских у нас установлено больше, чем спортивных. Нужно этот баланс возобновлять, и у нас должно быть не меньше спортивных площадок, чем детских. Пожалуйста, вместе с депутатами. Это может быть их инициатива за депутатские средства, но главное, чтобы у нас была концепция, где еще нужно, где люди обращаются, где в первую очередь, где этого нет. А теперь, возможно, увеличение нужно.
Напомним: в прошлом году перед выборами мэр обещал за 2021 год установить по 50 детских и спортивных площадок, давал поручения своим подчиненным, но опять не сложилось…
Мэр Сум Александр Лысенко дал поручение разработать проекты ремонта коммуникаций под ул. Соборная и пл. Независимости....
Мэр Сум Александр Лысенко дал поручение разработать план ремонта тротуаров на следующий год....
Мэр Сум Александр Лысенко дал поручение разработать проекты ремонта парков и скверов города....
В мэрии озабочены появлением квадроциклов в зоне отдыха вокруг озера Чеха....
Городские власти собираются создать в центре Сум «нулевую зону», где будет запрещено установление любых рекламных конструкций....