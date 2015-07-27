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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:04629

Мэр Сум через год неожиданно вспомнил о спортплощадках

Мэр Сум Александр Лысенко дал поручение заняться ремонтом и созданием новых спортивных площадок в городе.

Он поднял этот вопрос сегодня, 13 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии.

- Следующее: размещение детских и спортивных площадок, - обратился он к подчиненным. – Также важный вопрос. Потому что тут нужно поработать также непосредственно с депутатами. Поэтому, пожалуйста, департамент инфраструктуры также поручение вам, и управлению капитального строительства. Михаил Евгеньевич и Николай Григорьевич (заместители мэра г-да Бондаренко и Войтенко), разобраться с этим вопросом. По какому направлению мы идем, кто будет распорядителем средств. Мы должны с вами продолжать установку уже больше спортивных площадок, потому что детских у нас установлено больше, чем спортивных. Нужно этот баланс возобновлять, и у нас должно быть не меньше спортивных площадок, чем детских. Пожалуйста, вместе с депутатами. Это может быть их инициатива за депутатские средства, но главное, чтобы у нас была концепция, где еще нужно, где люди обращаются, где в первую очередь, где этого нет. А теперь, возможно, увеличение нужно.

Напомним: в прошлом году перед выборами мэр обещал за 2021 год установить по 50 детских и спортивных площадок, давал поручения своим подчиненным, но опять не сложилось…

Спорт Прожекты Спортплощадка. обещания
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