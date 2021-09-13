На Сумщине еще одна смерть от COVID-19: 25 новых случаев (подробности)

По состоянию на 13 сентября 2021 года за все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 80 126 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1365 летальных случаев, за прошедшие сутки - 1 (Сумской р-н - 1).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 77 879 человек, из них за минувшие сутки - 8 (Сумской р-н - 8 ).
Статистику предоставила сегодня, 13 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко....
Об этом сегодня, 13 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальница горуправления здравоохранения Елена Чумаченко....
За воскресенье в Сумской области подтвердили 25 новых случаев заболевания COVID-19....
COVID-19 подтвердили у 67 человек (Конотопский р-н - 7, Ахтырский р-н – 22, Роменский р-н - 1, Сумской р-н -...
На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 91 человека....