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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:361413

На Сумщине еще одна смерть от COVID-19: 25 новых случаев (подробности)

На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 25 человек (Сумской р-н - 25).

По состоянию на 13 сентября 2021 года за все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 80 126 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1365 летальных случаев, за прошедшие сутки - 1 (Сумской р-н - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 77 879 человек, из них за минувшие сутки - 8 (Сумской р-н - 8 ).

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Общество Коронавирус
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