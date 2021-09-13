На Сумщине еще одна смерть от COVID-19: 25 новых случаев (подробности) На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 25 человек (Сумской р-н - 25).

По состоянию на 13 сентября 2021 года за все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 80 126 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1365 летальных случаев, за прошедшие сутки - 1 (Сумской р-н - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 77 879 человек, из них за минувшие сутки - 8 (Сумской р-н - 8 ).