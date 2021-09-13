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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:29485

На Сумщине еще 25 случаев заболевания коронавирусом

За воскресенье в Сумской области подтвердили 25 новых случаев заболевания COVID-19.

В Украине 1205 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 149 детей и 23 медработника.

Также за минувшие сутки госпитализировано - 833 человека; летальных исходов - 18; выздоровели - 758 человек; осуществлено тестирований за сутки - 21474 (в частности методом ПЦР - 10668 методом ИФА - 1659), исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 9147.

За все время пандемии в Украине заболело – 2 317 824 человека; выздоровели – 2 221 868 человек; летальных исходов – 54 360; проведено ПЦР-тестов – 12 279 748.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (166), Тернопольской (148), Черновицкой (120), Житомирской (88) и Львовской (86) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

- г. Киев - 166 случаев;

- Винницкая область - 44 случая;

- Волынская область - 79 случаев;

- Днепропетровская область - 60 случаев;

- Донецкая область - 18 случаев;

- Житомирская область - 88 случаев;

- Закарпатская область - 1 случай;

- Запорожская область - 18 случаев;

- Ивано-Франковская область - 41 случай;

- Киевская область - 29 случаев;

- Кировоградская область - 7 случаев;

- Луганская область - 37 случаев;

- Львовская область - 86 случаев;

- Николаевская область - 45 случаев;

- Одесская область - 56 случаев;

- Полтавская область - 5 случаев;

- Ровенская область - 13 случаев;

- Сумская область - 25 случаев;

- Тернопольская область - 148 случаев;

- Харьковская область - 45 случаев;

- Херсонская область - 13 случаев;

- Хмельницкая область - 4 случая;

- Черкасская область - 42 случая;

- Черновицкая область - 120 случаев;

- Черниговская область - 15 случаев.

Общество Коронавирус
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