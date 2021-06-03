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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:251032

В Сумах собираются застраивать зеленые зоны

Мэр Сум Александр Лысенко дал поручение разработать проекты ремонта парков и скверов города.

Так выглядит фонтан в сквере «Дружба», который работал в 2013 году. С тех пор его при мэре Лысенко ни разу не включали

Он поднял этот вопрос сегодня, 13 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии.

- Вы знаете, что на уровне государства объявлено о подготовке соответствующей концепции разработки зеленых зон, парков, скверов, - обратился он к подчиненным. – Поэтому мы должны с вами к этому подготовиться. Я об этом говорю публично и хочу, чтобы это было официальным поручением: подготовить планы ремонта и главное – проекты и концепции парков, скверов на территории нашего города. Буду говорить о самых больших – это парк им. Кожедуба, сквер «Дружба» и также перекресток Харьковской и Лушпы и остальные зеленых зоны, парки и скверы. У депутатов есть предложения по этому вопросу, мы обязательно с депутатами это обсудим. А наша задача как исполнительных органов – разработать именно концепцию и проекты. Не просто проекты по, например, освещению или тротуарам и лавочкам, а обязательно коммуникации, сети… Это все должно быть. Чтобы в дальнейшем, когда там будут появляться инфраструктурные объекты там, разные, в том числе и по государственным программам, чтобы мы к этом были готовы. Коммуникации и проекты должны быть.

Напомним: концепцию городского парка разрабатывают уже несколько лет; сквером «Дружба» обещают заняться не меньше и уже даже объявили тендер на проект реконструкции; сквер на перекрестке Харьковской и Лушпы занимались 4 года назад, но бросили: сделали тротуары, уменьшив их на метр по ширине, поставили фонари, которые сейчас не светят, есть места под скамейки, а самих скамеек нет…

Ну, и все помнят парк «Счастья», половина которого засохла. Так как денег на полив не выделили…

Общество Зеленые зоны Обещания Парки Прожекты Скверы
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