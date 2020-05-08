Возле Центрального рынка освобождают тротуары от торговых палаток

Об этом в прямом эфире в Фейсбуке сообщил мэр Сум Александр Лысенко. По его словам, на прошлой неделе начался демонтаж торговых палаток, затем демонтируют забор на тротуаре, который заняли рыночники около 20 лет назад. Администрация рынка нашла для предпринимателей альтернативные места, которые тех устроили. Дальше, по его словам, будет обустройство тротуаров с зелеными зонами. За чей счет, правда, не сказал…
Мэр Сум Александр Лысенко дал поручение разработать план ремонта тротуаров на следующий год....
После смягчения карантина изменились требования к работе рынков....
За такое решение проголосовали сегодня, 12 мая, члены городской комисиии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций....
Прямо сейчас монтируют новое холодильное оборудование....
UA:СУМИ провело прямой эфир с открытия рынка, который возобновил работу спустя почти 1,5 месяца....