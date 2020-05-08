Возле Центрального рынка освобождают тротуары от торговых палаток На прошлой неделе началось освобождение тротуаров на ул. Набережная р. Стрелка.

Об этом в прямом эфире в Фейсбуке сообщил мэр Сум Александр Лысенко. По его словам, на прошлой неделе начался демонтаж торговых палаток, затем демонтируют забор на тротуаре, который заняли рыночники около 20 лет назад. Администрация рынка нашла для предпринимателей альтернативные места, которые тех устроили. Дальше, по его словам, будет обустройство тротуаров с зелеными зонами. За чей счет, правда, не сказал…