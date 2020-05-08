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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:052793

Возле Центрального рынка освобождают тротуары от торговых палаток

На прошлой неделе началось освобождение тротуаров на ул. Набережная р. Стрелка.

Об этом в прямом эфире в Фейсбуке сообщил мэр Сум Александр Лысенко. По его словам, на прошлой неделе начался демонтаж торговых палаток, затем демонтируют забор на тротуаре, который заняли рыночники около 20 лет назад. Администрация рынка нашла для предпринимателей альтернативные места, которые тех устроили. Дальше, по его словам, будет обустройство тротуаров с зелеными зонами. За чей счет, правда, не сказал…

Экономика Набережная р. Стрелки Тротуары Центральный рынок
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