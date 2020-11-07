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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:34137

Сумские баскетболисты выиграли «бронзу» в Луцке

10-12 сентября в Луцке проходил предсезонный турнир команд Высшей лиги - Мемориал Алексея Веремийчика.

Участие в соревнованиях принимали высшелиговые «Ровно», «СумГУ», «Старый Луцк» и местная «ВНУ КДЮСШ-1» из Молодежной лиги.

Сумчане проиграли два поединка высшелиговым командам: «Старому Луцку» 59:75 (14:26, 10:15, 22:20, 13:14) и «Ровно» 75:90 (18:20, 19:25, 23:22, 15:23). А в воскресенье обыграли молодежь из «ВНУ КДЮСШ-1» 84:65 (21:13, 16:26, 34:11, 13:15) и заняли третье место.

Старт сезона у БК «СумДУ» 1 октября против БК «Мариуполь» в гостях.

Спорт Баскетбол БК СумДУ
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