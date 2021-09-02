Ахтырский «Нефтяник» потерял первые очки в аматорском чемпионате

«Нефтяник» принимал ФК «Кудровка» с Черниговщины. Обе команды шли без очковых потерь, сыграв 3 и 4 игры соответственно Игра завершилась «сухой» ничьей 0:0. Так что обе потеряли первые зачетные баллы.
У ахтырчан после 4 игр 10 очков и 4-е место в турнирной таблице группы 2. Впереди «Олимпия» с Полтавщины и «Нива» с Киевщины, у которых по 15 очков в 5 играх, и «Кудровка» с 13 очками.
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