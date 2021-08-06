Сумские хоккеисты лидируют в высшей лиге 10-12 сентября стартовал чемпионат Украины по хоккею на траве среди мужских команд.

В этом году сборная Сумщины играет в высшей лиге, где выступают 5 команд. В первом туре, который принимала Винница сумчане вместе с шосткинцами сначала проиграли местной ОСДЮШОР «Олимпии» 4:5, затем дважды победили – у «БЛИСП-Старт» с Житомирщины 11:1 и ХК «Черновцы» 6:3.

После трех игр у наших 9 очков и первое место после первого тура. 8 очков и игра в запасе у ОСДЮШОР «Олимпия», на третьем месте черновчане с 7 очками в трех играх.