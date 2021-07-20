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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах играли активные шахматисты

12 сентября года в г. Сумы в клубе «Интеллект» СумГУ прошел турнир в категории «активные шахматы».

Победителем стал неоднократный чемпион и призер Владимир Федченко с результатом 6 очков в семи турах. Вторая и третья строчка за опытными Николаем Семёновым и Артёмом Харищуком. Среди школьников первое место занял Михаил Лемешенко. На второй позиции Остап Лемешенко, 3-е место за Иваном Самойленко. Лучший результат до 60 и 60+ у Владислава Немыкина и Владимира Савченко.

Спорт Шахматы
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