Сумские пляжницы отличились на Кубке Киева 10-12 сентября в столице разыграли Кубок Киева им. Ю.Г. Затворницкого по пляжному волейболу.

В турнире принимали участие более сотни пар в трех возрастах среди юношей и девушек. Среди них были и участницы из Сум.

Лучше всех среди наших выступили Полина Выприцкая и Екатерина Сидоренко, которые взяли «серебро» среди 16-летних. Среди 14-летних четвёртое место заняли Александра Красножон и Мария Шкурат. Среди 18-летних пятое место заняли Кристина Ермоченко и Таисия Кальченко, девятыми стали Дарья Зима и Виктория Дрыжерук.