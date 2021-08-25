Сумские пляжницы отличились на Кубке Киева

В турнире принимали участие более сотни пар в трех возрастах среди юношей и девушек. Среди них были и участницы из Сум.
Лучше всех среди наших выступили Полина Выприцкая и Екатерина Сидоренко, которые взяли «серебро» среди 16-летних. Среди 14-летних четвёртое место заняли Александра Красножон и Мария Шкурат. Среди 18-летних пятое место заняли Кристина Ермоченко и Таисия Кальченко, девятыми стали Дарья Зима и Виктория Дрыжерук.
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