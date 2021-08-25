Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:52332

Сумские пляжницы отличились на Кубке Киева

10-12 сентября в столице разыграли Кубок Киева им. Ю.Г. Затворницкого по пляжному волейболу.

В турнире принимали участие более сотни пар в трех возрастах среди юношей и девушек. Среди них были и участницы из Сум.

Лучше всех среди наших выступили Полина Выприцкая и Екатерина Сидоренко, которые взяли «серебро» среди 16-летних. Среди 14-летних четвёртое место заняли Александра Красножон и Мария Шкурат. Среди 18-летних пятое место заняли Кристина Ермоченко и Таисия Кальченко, девятыми стали Дарья Зима и Виктория Дрыжерук.

Спорт Пляжный волейбол
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Сумские пляжницы заняли пятое место в Мировом туре
05.09.2021 10:19

Сумские пляжницы заняли пятое место в Мировом туре

В Коропове под Харьковом продолжается 1-зведочный этап мирового тура по пляжному волейболу....

Сумские пляжницы вышли в ¼ финала Мирового тура
04.09.2021 11:28

Сумские пляжницы вышли в ¼ финала Мирового тура

В первом матче 1/8 финала 1-звездного турнира Мирового тура, который проходит в Коропове Харьковской области, наша пара Марина Гладун /...

Сумчанки стартовали в Мировом туре
03.09.2021 22:46

Сумчанки стартовали в Мировом туре

Сегодня, 3 августа, в Короповом под Харьковом стартовал Beach Volleyball World Tour 1-Star Koropiv Hutir Cup....

Сумской пляжник стал вторым на финале чемпионата Украины
29.08.2021 17:42

Сумской пляжник стал вторым на финале чемпионата Украины

27-29 августа в Киеве проходил финал чемпионата Украины по пляжному волейболу....

В Сумах провели чемпионат города по пляжному волейболу
25.08.2021 17:49

В Сумах провели чемпионат города по пляжному волейболу

На Студенческом пляже в Сумах состоялся чемпионат города по пляжному волейболу....

Новости

На Сумщине еще одна смерть от COVID-19: 25 новых случаев (подробности)
Сегодня 08:36
В Сумах начали реконструкцию спортплощадки возле школы № 27
Сегодня 14:46
В Тростянце закончили реконструкцию стадиона им. В.Куца
Сегодня 14:35
В Сумах рецидивист выращивал на даче коноплю
Сегодня 14:29
Сумские биатлонисты приняли участие в чемпионате Германии по летнему биатлону
Сегодня 14:09
В Могрице пожарные ликвидировали возгорание сухой растительности
Сегодня 14:08
Сумские баскетболисты выиграли «бронзу» в Луцке
Сегодня 13:34
Сумские пограничники обнаружили старинные книги, которые пыталась вывезти россиянка
Сегодня 13:33
На Сумщине пожарные дважды ликвидировали возгорание жилых домов
Сегодня 13:18
На Сумщине будет проводиться осенняя вакцинация диких хищников
Сегодня 13:09
Ахтырский «Нефтяник» потерял первые очки в аматорском чемпионате
Сегодня 12:55
Сумчане на 30% стали больше болеть ОРВИ
Сегодня 12:53
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.