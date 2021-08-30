На Сумщине вблизи Могрицы произошел пожар: выгорело 7 га лугов (видео)

Сгорело около 7 гектаров растительности, сообщила сотрудница Суспільного Ксения Боянова, которая была на месте происшествия.
По словам очевидцев, отдыхающие оставили костер, огонь быстро стал распространяться. В тушении пожара были задействованы спасатели и волонтеры.
Заказник «Могрицкий» - природно-заповедный объект местного значения в Украине. Статус предоставлен для сохранения живописных склонов правого берега реки Псел с многочисленными балками, поросшими степной растительностью с ксерофитными кальциефильным растительным комплексом и присущим ему животным миром. Площадь заказника - 15 га.
На его территории растут несколько видов редких растений, занесенных в Красную книгу Украины, а также обитают 8 видов краснокнижных животных и три вида из Европейского красного списка.
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