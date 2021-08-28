Сумские дзюдоисты отличились в Очакове 7-9 сентября дзюдоисты Сумщины боролись на Чемпионате ФСО «Динамо» Украины по дзюдо в Очакове (Николаевская область).

В красивой и упорной борьбе завоевали 6 медалей. Первые места у Николая Шкромады и Софии Гречки, второе – Анастасии Сухоставец, третьи - Оксаны Беспаловой, Богдана Мальонкина и Артема Прийменко. Чуть до медали не хватило Ярославу Мандрыке, Виктории Цыган и Ростиславу Литовцеву – они пятые.