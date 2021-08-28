Сумские дзюдоисты отличились в Очакове

В красивой и упорной борьбе завоевали 6 медалей. Первые места у Николая Шкромады и Софии Гречки, второе – Анастасии Сухоставец, третьи - Оксаны Беспаловой, Богдана Мальонкина и Артема Прийменко. Чуть до медали не хватило Ярославу Мандрыке, Виктории Цыган и Ростиславу Литовцеву – они пятые.
Дзюдоистка Наталья Чистякова во второй соревновательный день завоевала золотую награду юниорского первенства Европы....
11-19 сентября в Белграде (Сербия) пройдут Всемирные игры школьников....
Сразу три бронзовые награды завоевали украинцы в первый день чемпионата Европы среди юниоров, который проходит в Люксембурге....
18 сентября в Сумах пройдет Всеукраинский турнир по дзюдо памяти Александра Анищенко и Максима Савченко....
Сегодня, 28 августа, во Львове завершился чемпионат Украины по дзюдо среди спортсменов до 16 лет....