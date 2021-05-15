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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумские каратисты отличились в Киеве

11-12 сентября в Киеве проходил Всеукраинский турнир «Sen-Bin Open cup 2021» по каратэ.

В соревнованиях приняли участие 811 спортсменов из 48 клубов, в том числе два из Сум.

Итогом выступления клуба «Прогресс» стали 2 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых медалей, что дало в итоге 10-е общекомандное место.

Призерами стали: Любимов Дмитрий (12-13 лет, до 40 кг) и Билоус Даниил (12-13, +55 кг) – «золото»; Гейко Аня (16-17, -59 кг), Косарич Андрей (14-15 +70 кг) и Лещук Егор (9 лет +30 кг) – «серебро»; Михайлик Станислав (14-15, -57 кг), Лысенко Макар (10-11, -34 кг), Чемерис Андрей (10-11, -39 кг), Угнич София (12-13, -45 кг) и Демченко Тимур (10-11, -45 кг) – «бронза». В шаге от медали, заняв 5-е места остановились: Буглак Андрей, Пехтерев Михаил, Скачок Александра, Тищенко Даниил, Кисельова Евгения, Дученко Тимур, Скороспешкина Кира, Щербак Дима.

Подготовили призёров тренеры Угнич Игорь, Панченко Андрей и Валентин Забара.

Представители клуба «Вадо кай» выиграли 5 медалей: «золото» - Пащенко Олег (до 21года, -75 кг), Шумаров Богдан (U21, -84 кг); «серебро» - Кихтенко Михаил (12-13, -45 кг); «бронза» -  Сонных Валерий (муж. -84 кг), Балагуровская Алиса (14-15, -47 кг). Подготовил спортсменов тренер Вадим Коломиец.

Спорт Каратэ
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