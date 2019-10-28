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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:46116

В Сумах начали реконструкцию спортплощадки возле школы № 27

В конце августа начались работы по реконструкции мини-футбольного поля возле школы № 27.

Эта площадка была в аварийном состоянии уже несколько лет. Эти несколько лет руководство школы и родители просили городские власти заняться реконструкцией, но денег на детей, которые продолжали играть на этом поле, традиционно не было. И вот в этом году городу выделили субвенцию из госбюджета на ремонт площадки. В начале августа был проведен тендер и заключен договор с ФЛП Романченко, который за 720 тыс. грн до конца октября должен отремонтировать площадку. Другой претендент, который предлагал отремонтировать площадку почти на 50 тыс. грн дешевле, был отклонен.

Кроме того, этот же ФЛП Романченко занимается еще и ремонтом пищеблока этой же школы на 190 тыс. грн.

Всего этот ФЛП за 5 лет выиграл 29 тендеров у горсовета на 17,7 млн грн.

Фото
Общество Спортплощадка Школа № 27
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