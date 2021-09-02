Под Сумами грузовик столкнулся с легковушкой: трое детей в больнице Минувшим вечером в полицию поступило сообщение о том, что на автодороге «Батурин-Конотоп-Сумы» в пгт Николаевка произошло дорожно-транспортные происшествие.

Предварительно установлено, что автомобиль «ВАЗ 2109» под управлением 32-летнего мужчины выехал на встречную полосу без включенного света фар, в результате чего совершил столкновение с грузовым автомобилем «МАН». Оба авто получили значительные механические повреждения.

Получили телесные повреждения различной тяжести водитель и пассажиры автомобиля «ВАЗ». Трое несовершеннолетних детей 12-ти, 10-ти и 4-х лет доставлены в Сумскую областную клиническую больницу.

По данному факту в полиции открыто уголовное производство по ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.