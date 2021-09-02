Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:29588

Под Сумами грузовик столкнулся с легковушкой: трое детей в больнице

Минувшим вечером в полицию поступило сообщение о том, что на автодороге «Батурин-Конотоп-Сумы» в пгт Николаевка произошло дорожно-транспортные происшествие.

Предварительно установлено, что автомобиль «ВАЗ 2109» под управлением 32-летнего мужчины выехал на встречную полосу без включенного света фар, в результате чего совершил столкновение с грузовым автомобилем «МАН». Оба авто получили значительные механические повреждения.

Получили телесные повреждения различной тяжести водитель и пассажиры автомобиля «ВАЗ». Трое несовершеннолетних детей 12-ти, 10-ти и 4-х лет доставлены в Сумскую областную клиническую больницу.

По данному факту в полиции открыто уголовное производство по ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Житель Сумщины устроил ДТП в Одесской области и скрылся
Вчера 19:48

Житель Сумщины устроил ДТП в Одесской области и скрылся

30 августа в 17:55, управляя транспортным средством «Scania R 114» с полуприцепом «KogelSN24», свесянин совершил наезд на препятствие (опору газопровода)...

В Сумах маршрутка попала в ДТП
Вчера 17:51

В Сумах маршрутка попала в ДТП

Сегодня около 5 вечера в центре Сум произошло ДТП с участием маршрутки....

В Сумах очередное ДТП возле фонтана «Садко» (видео)
Вчера 11:36

В Сумах очередное ДТП возле фонтана «Садко» (видео)

Сообщение о ДТП патрульные получили вчера, около 19 часов....

На Сумщине поймали автоугонщика, который попал в ДТП
Вчера 11:28

На Сумщине поймали автоугонщика, который попал в ДТП

В полицию поступило сообщение, что около 13:00 в селе Ямное у 36-летнего местного жителя незаконно завладели автомобилем «ВАЗ-21011»....

В Глухове на перекрестке ЗИЛ сбил мотоцикл
10.09.2021 14:21

В Глухове на перекрестке ЗИЛ сбил мотоцикл

Как сообщили в пресс-службе Глуховского отдела полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, около 15.30, на перекрестке улиц Суворова и Путивльской...

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.