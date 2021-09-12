На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 67 человек COVID-19 подтвердили у 67 человек (Конотопский р-н - 7, Ахтырский р-н – 22, Роменский р-н - 1, Сумской р-н - 33, Шосткинский р-н - 4).

По состоянию на 12 сентября за все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 80 101 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1365 летальных случаев, за прошедшие сутки - 1 (Сумской р-н - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 77 871 человек, из них за минувшие сутки - 16 (Сумской р-н - 16).