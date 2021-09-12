На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 67 человек

По состоянию на 12 сентября за все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 80 101 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1365 летальных случаев, за прошедшие сутки - 1 (Сумской р-н - 1).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 77 871 человек, из них за минувшие сутки - 16 (Сумской р-н - 16).
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