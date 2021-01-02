В Сумах провели ночной забег вокруг Чешки 10 сентября в Сумах прошел Czech night run от Race Project.

Стартовали 74 бегуна на дистанциях в 3 и 6 км. Благодаря отсутствию света на некоторых участках трассы (привет «Горсвет» с департаментом инфраструктуры!) получился действительно ночной забег.

Призеры:

3 км. Мужчины:

1. Сергей Тарабан – 10:26

2. Леонид Сень – 10:29

3. Константин Кисиленко – 10:53

3 км. Женщины:

1. Анастасия Степанова – 13:28

2. Тамила Кошман – 14:21

3. Юлия Андрияш – 14:31

6 км. Мужчины:

1. Алексей Меденцов – 21:31

2. Андрей Левченко – 21:52

3. Марк Левшин – 22:05

6 км. Женщины:

1. Юлия Капуста – 26:08

2. Марина Бацюн – 29:09

3. Ангелина Шведенко – 34:15