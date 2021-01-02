В Сумах провели ночной забег вокруг Чешки

Стартовали 74 бегуна на дистанциях в 3 и 6 км. Благодаря отсутствию света на некоторых участках трассы (привет «Горсвет» с департаментом инфраструктуры!) получился действительно ночной забег.
Призеры:
3 км. Мужчины:
1. Сергей Тарабан – 10:26
2. Леонид Сень – 10:29
3. Константин Кисиленко – 10:53
3 км. Женщины:
1. Анастасия Степанова – 13:28
2. Тамила Кошман – 14:21
3. Юлия Андрияш – 14:31
6 км. Мужчины:
1. Алексей Меденцов – 21:31
2. Андрей Левченко – 21:52
3. Марк Левшин – 22:05
6 км. Женщины:
1. Юлия Капуста – 26:08
2. Марина Бацюн – 29:09
3. Ангелина Шведенко – 34:15
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