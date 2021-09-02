ФК «Виктория» проиграла лидеру

В рамках 8-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге «Виктория» сегодня, 11 сентября, дома принимала запорожский «Металлург», который лидирует в группе Б.
Единственный мяч гости забили на 13-й минуте после нарушения правил против Сидорова в штрафной «Виктории», - пенальти успешно реализовал Загальский.
Несмотря на постоянные атаки матч так и завершился минимальной победой гостей 0:1.
После этой игры у «Виктории» осталось 8 очков, и она уже на 13-м месте.
В следующем туре пройдет первое дерби Сумщины: ФК «Тростянец» примет «Викторию.
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