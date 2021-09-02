В чемпионате Сумщины отыграли 13-й тур

Высшая лига
«Аграрник-Авангард» Белополье 2:0 «Явор» Краснополье
«Украина» Токари 2:2 ФК «Кролевец»
«Велетень» Глухов 4:2 «Ромны-Рятувальник»
«Колос» Северинивка 2:4 «Нефтяник» Ахтырка
В турнирной таблице продолжает лидировать «Велетень» - 23 очка (в 11 играх). Дальше – «Аграрник-Авангард» - 22 (11), «Нефтяник» - 21 (10)…
Первая лига
«Колос» Шосткинская ОТГ 3:0 ФК «Дружба»
«Шахтер - ДЮСШ им.Мамиашвили» Конотоп 6:1 «Велетень-2» Глухов
Лидирует «Колос» - 32 очка (13), «Дружба» 22 (13), «Шахтер - ДЮСШ им.Мамиашвили» - 21 (13). «Велетень-2» - 19 (13).
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