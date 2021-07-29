Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 22:3886

Сумские лучники выиграли еще две медали во Львове

Во Львове проходит 58-й международный турнир по стрельбе из лука «Золотая осень».

В командных соревнованиях среди кадетов Егор Леоненко, Сергей Басов и Богдан Ильин стали бронзовыми призерами в составе сборной Сумщины. В заключительный день соревнований сумчане Полина Родионова и Артем Овчинников завоевали «золото» в миксте.

Спорт Стрельба из лука
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Сумские лучники удачно выступают во Львове
Вчера 08:57

Сумские лучники удачно выступают во Львове

Во Львове проходит 58-й международный турнир по стрельбе из лука «Золотая осень»....

Сумcкие лучники с медалями этапа Кубка Украины
30.08.2021 12:59

Сумcкие лучники с медалями этапа Кубка Украины

27-29 августа в Харькове проходил этап Кубка Украины по стрельбе из лука....

Сумская лучница выиграла «серебро» на чемпионате мира
16.08.2021 09:57

Сумская лучница выиграла «серебро» на чемпионате мира

15 августа в польском Вроцлаве завершился чемпионат мира среди юниоров и кадетов по стрельбе из лука....

Сумские лучники отличились на чемпионате Украины
13.08.2021 14:25

Сумские лучники отличились на чемпионате Украины

Сегодня, 13 августа, завершился чемпионат Украины по стрельбе из лука, который проходил в Черкассах....

Выпускница Сумского педа отстрелялась на Олимпиаде
29.07.2021 09:54

Выпускница Сумского педа отстрелялась на Олимпиаде

28 июля завершила соревнования на олимпиаде в Токио выпускница Сумского педуниверситета Анастасия Павлова из Новой Каховки....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.