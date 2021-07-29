Сумские лучники выиграли еще две медали во Львове

В командных соревнованиях среди кадетов Егор Леоненко, Сергей Басов и Богдан Ильин стали бронзовыми призерами в составе сборной Сумщины. В заключительный день соревнований сумчане Полина Родионова и Артем Овчинников завоевали «золото» в миксте.
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