Житель Сумщины устроил ДТП в Одесской области и скрылся

Кроме того, в нарушение п. 2.10 ПДД водитель уехал с места совершения указанной дорожно-транспортного происшествия, оставив о ней уполномоченный орган или подразделение Национальной полиции, сообщает svesa.online.
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