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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Житель Сумщины устроил ДТП в Одесской области и скрылся

30 августа в 17:55, управляя транспортным средством «Scania R 114» с полуприцепом «KogelSN24», свесянин совершил наезд на препятствие (опору газопровода) в Измаиле, в результате чего было повреждено имущество, а транспортное средство получило механические повреждения с материальным ущербом

Кроме того, в нарушение п. 2.10 ПДД водитель уехал с места совершения указанной дорожно-транспортного происшествия, оставив о ней уполномоченный орган или подразделение Национальной полиции, сообщает svesa.online.

Измаильский горрайонный суд назначил ему наказание в виде 3400 гривен штрафа.

Право Дтп
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