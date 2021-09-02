Житель Сумщины устроил ДТП в Одесской области и скрылся 30 августа в 17:55, управляя транспортным средством «Scania R 114» с полуприцепом «KogelSN24», свесянин совершил наезд на препятствие (опору газопровода) в Измаиле, в результате чего было повреждено имущество, а транспортное средство получило механические повреждения с материальным ущербом

Кроме того, в нарушение п. 2.10 ПДД водитель уехал с места совершения указанной дорожно-транспортного происшествия, оставив о ней уполномоченный орган или подразделение Национальной полиции, сообщает svesa.online. Измаильский горрайонный суд назначил ему наказание в виде 3400 гривен штрафа.