ФК «Тростянец» выиграл у «Таврии» Сегодня, 11 сентября, проходят матчи 8-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге.

ФК «Тростянец» в группу Б играл на выезде против симферопольской «Таврии», которая базируется на Херсонщине

Гости открыли счет на 14-й минуте благодаря голу Андрея Слипухина. На 62-й минуте Валерий Гайван удвоил преимущество тростянчан.

В итоге 0:2, у ФК «Тростянец» теперь 11 очков в 8 матчах и 8-е место в турнирной таблице.