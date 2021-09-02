Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 19:37353

ФК «Тростянец» выиграл у «Таврии»

Сегодня, 11 сентября, проходят матчи 8-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге.

ФК «Тростянец» в группу Б играл на выезде против симферопольской «Таврии», которая базируется на Херсонщине

Гости открыли счет на 14-й минуте благодаря голу Андрея Слипухина. На 62-й минуте Валерий Гайван удвоил преимущество тростянчан.

В итоге 0:2, у ФК «Тростянец» теперь 11 очков в 8 матчах и 8-е место в турнирной таблице.

Спорт ФК Тростянец Футбол
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В чемпионате Сумщины отыграли 13-й тур
Сегодня 23:02

В чемпионате Сумщины отыграли 13-й тур

Сегодня, 11 сентября, прошли матчи 13-го тура чемпионата области по футболу...

ФК «Сумы» примет непобедимую команду
Вчера 08:09

ФК «Сумы» примет непобедимую команду

Следующий матч «горожане» сыграют дома против «Балкан» из села Заря (Одесская область)....

Стало известно, когда «Альянс» сыграет в 1/16 Кубка Украины
07.09.2021 17:32

Стало известно, когда «Альянс» сыграет в 1/16 Кубка Украины

Липоводолинский «Альянс» будет принимать ужгородский «Минай» из Премьер-лиги 23 сентября....

В Тростянец на открытие обновленного стадиона приедут звезды футбола
06.09.2021 18:45

В Тростянец на открытие обновленного стадиона приедут звезды футбола

Официальное открытие стадиона им.В.Куца после реконструкции состоится в День города Тростянец 12 сентября....

«Альянс» в Сумах обыграл лидера
06.09.2021 18:33

«Альянс» в Сумах обыграл лидера

Сегодня, 6 сентября, завершается 7-й тур чемпионата Украины по футболу в первой лиге....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.