ФК «Тростянец» выиграл у «Таврии»

ФК «Тростянец» в группу Б играл на выезде против симферопольской «Таврии», которая базируется на Херсонщине
Гости открыли счет на 14-й минуте благодаря голу Андрея Слипухина. На 62-й минуте Валерий Гайван удвоил преимущество тростянчан.
В итоге 0:2, у ФК «Тростянец» теперь 11 очков в 8 матчах и 8-е место в турнирной таблице.
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