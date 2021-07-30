Официальных пляжей сумчанам не видать Такой ответ получила мэра Сум получила петиция «Создание официальных пляжей в Сумской городской территориальной грмоаде».

«В связи с регулярными несчастными случаями на воде и с целью безопасного пребывания людей на пляжах, которые находятся на территории города Сумы, настаиваем на создании официальных зон отдыха у водоемов.

В частности, в многолюдных местах отдыха сделать:

1. Паспорт подводной части акватории пляжа.

2. Акт водолазного обследования дна.

3. Карту измерения глубин дна акватории.

4. Акт об устранении препятствий со дна акватории пляжа.

5. Предусмотреть средства на создание спасательного поста.

6. Обустроить спасательные стенды с надувным кругами и др.

В случае невозможности создания официальных пляжей:

1. В многолюдных местах отдыха, каждые 30 м установить знаки «Купаться запрещено» и «ОПАСНО», - писал автор петиции после трагического слуая на Голубых озерах, когда погибла молодая девушка.

Ответ на электронную петицию, подготовленный директором департамента инфраструктуры Александром Журбой, за подписью мэра Сум Александра Лысенко максимально бюрократичен и циничен:

«По результатам рассмотрения петиции по созданию официальных пляжей в Сумской городской территориальной громаде, сообщаем следующую информацию.

В настоящее время на территории Сумской городской территориальной громады отсутствуют определенные земельные участки и водное пространство, пригодные для организации пляжей в соответствии с требованиями безопасности к пляжам, местам отдыха на водных объектах в соответствии с Правилами охраны жизни людей на водных объектах.

Одновременно сообщаем, что письмом от 17.06.2021 № 7304-04.1 / 21 Главным управлением Госпродпотребслужбы в Сумской области «О проведении исследований воды водоемов г. Сумы в местах массового отдыха» предоставлена информация, что по результатам проведенных ими лабораторных исследований установлено несоответствие отобранных 10.06.2021 проб воды в местах массового отдыха населения города по показателям микробиологической безопасности в местах отбора воды на реке Псел и с Голубых озер, что указывает на несоответствие воды действующим санитарным нормам.

Учитывая указанное выше, а также с отсутствием определенных на территории Сумской городской территориальной громады земельных участков и водного пространства, пригодного для организации пляжей, соответствующих требованиям приказа Министерства внутренних дел Украины от 10.04.2017 № 301 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Украины», зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 4 мая 2017 под № 599/30434, комиссией по вопросам ТЭБ и ЧС Сумской ТГ вопрос утверждения перечней определенных мест массового отдыха людей на водных объектах не рассматривался, ответственные лица по зонам массового отдыха населения не определялись.

Отделом по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Сумского городского совета освещаются на информационном портале Сумского городского совета и в средствах массовой информации памятки по правилам поведения населения на водных объектах и предостережения о запрете купания в неустановленных местах.

С целью предупреждения гибели людей на водных объектах, расположенных на территории Сумской ТГ, Исполнительным комитетом Сумского городского совета совместно со специалистами коммунального учреждения «Сумская городская спасательно-водолазная служба» принимаются меры по обеспечению охраны жизни и здоровья жителей города Сумы в местах отдыха у воды.

В 2021 году водолазами вышеупомянутой учреждения обследовано и очищено 8907 м2, а именно семь зон отдыха на озере Чеха (4100 м2) и на реке Псел в парке им. Кожедуба (так называемый «студенческий пляж») - 2950 м2, у Харьковского моста - 300 м2, на базах отдыха «Олдыш» (300 м2), «Поляна Гриль Парк» (150 м2), «Мамаtвщина» (100 м2), «Витязь »(152 м2), «Островок» (100 м2), «Бунгало» (50 м2), в детских оздоровительных лагерях «Звездный» КП «Дорремстрой» (225 м2), «Универ» (80 м2), «Солнечный» (100 м2), «Звездный» ПАО «Сумыхимпром» (300 м2).

Коммунальным учреждением «Сумская городская спасательно-водолазная служба» после обследования и очистки акватории дна выдаются:

- паспорт подводной части акватории пляжа;

- акт водолазного обследования дна;

- карта измерения глубин дна акватории;

- акт устранения препятствий со дна акватории пляжа.

Приложение: копия письма ГУ Госпродпотребслужбы в Сумской области от 17.06.2021 № 7304-04.1 / 21 на 1 л. в 1 экз.».

Напомним: несмотря на неопределенность с земельными участками для обустройства пляжей на так называемый «студенческий пляж» было потрачено 4 млн грн, завезен песок, поставлены кабинки и т.д. Но пляжа там по-прежнему нет. И не будет!