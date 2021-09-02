В Сумах маршрутка попала в ДТП

Около ресторана Макдональдс произошло ДТП с участием маршрутки 13 и легкового автомобиля Volkswagen. На момент проишествия в маршрутке были пассажиры. Пострадавших нет. Иномарка получила механические повреждения. На месте работает полиция.
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