В Сумах маршрутка попала в ДТП Сегодня около 5 вечера в центре Сум произошло ДТП с участием маршрутки.

Около ресторана Макдональдс произошло ДТП с участием маршрутки 13 и легкового автомобиля Volkswagen. На момент проишествия в маршрутке были пассажиры. Пострадавших нет. Иномарка получила механические повреждения. На месте работает полиция.