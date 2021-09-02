Водитель сумской маршрутки проломил голову односельчанину Житель В. Песчаного Андрей (имена изменены), работавший водителем микроавтобуса у одного из сумских перевозчиков, раздражал своих односельчан большим количеством живности в хозяйстве.

Казалось бы, кому какая разница, что он держит у себя во дворе - но на самом деле сельскохозяйственное рвение Андрея приводило к тому, что мимо его двора трудно было пройти или проехать, не вляпавшись в дурнопахнущую субстанцию. Андрей держал множество гусей - которые, выйдя на выпас, ежедневно загаживали все вокруг, к тому же он завел бычка, которого днем тоже держал на привязи за двором. Чтобы очистить территорию у двора, он шлангом смывал фекалии на проезжую часть, где они и оставались поджидать неосмотрительных прохожих. При этом жил Андрей вовсе не на задворках, а неподалеку от остановки общественного транспорта, поэтому через его «минное поле» приходилось пробираться многим односельчанам. Кто-то терпел молча, а кто-то и высказывал претензии рачительному хозяину - как, например, его односельчанин Евгений. На этой почве между мужчинами были неприязненные отношения, пишет Ваш шанс.

В тот день Евгений на мотоцикле приехал забрать с остановки сына, который ехал из Сум автобусом. Видя во дворе Андрея, он лихо выполнил несколько разворотов возле его двора так, чтобы щебень и гравий летели из-под колес во все стороны. Особенно он старался у припаркованной на улице машины Андрея - на ней осталось несколько вмятин, треснуло лобовое стекло. В это время маленькая дочь Андрея играла в песочнице на улице под присмотром его жены. Видя разлетающиеся из-под мотоцикла камни, женщина забрала перепуганного ребенка во двор.

Андрей вышел на улицу и попытался стащить раздухарившегося односельчанина с мотоцикла, но тот вырвался. Мужчины ругались между собой, потом Андрей поднял с дороги увесистый кусок кирпича и бросил его Евгению в голову, попав в висок. Евгений поехал домой, оттуда уже пешком направился к обидчику. По пути он встретил сына, который издалека видел происшедшее и спешил домой. Вместе они вызвали скорую помощь, поскольку Евгений плохо себя чувствовал, из головы сочилась кровь. Как выяснилось, он вообще чудом двигался - у него была открытая черепно-мозговая травма, вдавленный перелом костей черепа, сдавливание мозга. Мужчине сделали экстренную операцию, он более 20 дней лежал в нейрохирургии областной больницы. В результате он остался инвалидом. В отношении Андрея открыли уголовное производство за причинение тяжких телесных повреждений.

В суде Андрей заявил, что ничем в потерпевшего не бросал - мол, тот крутился у двора, пока не упал, а поскольку был без шлема, то травму получил, ударившись о щебень на дороге. Эту версию поддержал и его знакомый, сидевший во время описываемых событий на лавочке в ожидании Андрея. Однако данные экспертиз и следственных экспериментов опровергали такую версию - ведь падение вместе с мотоциклом обязательно оставило бы и другие следы, включая ряд характерных травм. У Евгения же пострадала только голова, и травма была именно такой, как от удара тяжелым предметом. Версию падения эксперты полностью исключили - и в ходе основной экспертизы, и при нескольких дополнительных. Поэтому суд пришел к выводу о виновности Андрея в инкриминируемом ему преступлении. Учитывая все обстоятельства, его приговорили к пяти годам лишения свободы

условно с испытательным сроком три года. Также ему предстоит возместить областному бюджету свыше 17 тыс. грн. за стационарное лечение потерпевшего, а самому Евгению выплатить почти 9 тыс. грн. компенсации материального ущерба и

50 тыс. - морального.