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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:36539

В Сумах очередное ДТП возле фонтана «Садко» (видео)

Сообщение о ДТП патрульные получили вчера, около 19 часов.

Прибыв на место, патрульные выяснили, что на перекрестке площади Покровской и улицы Гагарина состоялась автопроисшествие между транспортными средствами Ford Focus и Dacia Logan. В результате ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения. Водители пришли к обоюдному согласию и составили Европротокол.

Право Дтп
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