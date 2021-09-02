В Сумах очередное ДТП возле фонтана «Садко» (видео) Сообщение о ДТП патрульные получили вчера, около 19 часов.

Прибыв на место, патрульные выяснили, что на перекрестке площади Покровской и улицы Гагарина состоялась автопроисшествие между транспортными средствами Ford Focus и Dacia Logan. В результате ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения. Водители пришли к обоюдному согласию и составили Европротокол.