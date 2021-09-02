В Сумах очередное ДТП возле фонтана «Садко» (видео)

Прибыв на место, патрульные выяснили, что на перекрестке площади Покровской и улицы Гагарина состоялась автопроисшествие между транспортными средствами Ford Focus и Dacia Logan. В результате ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения. Водители пришли к обоюдному согласию и составили Европротокол.
В полицию поступило сообщение, что около 13:00 в селе Ямное у 36-летнего местного жителя незаконно завладели автомобилем «ВАЗ-21011»....
Как сообщили в пресс-службе Глуховского отдела полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, около 15.30, на перекрестке улиц Суворова и Путивльской...
Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, около 16 часов 30 минут, возле села Бобрик Сумского района....
Сегодня утром, около 10 часов, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Металлургов....
Происшествие случилось около 11:15, на перекрестке улиц Широкая и Правдинский в городе Ахтырка....