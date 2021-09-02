На Сумщине поймали автоугонщика, который попал в ДТП В полицию поступило сообщение, что около 13:00 в селе Ямное у 36-летнего местного жителя незаконно завладели автомобилем «ВАЗ-21011».

Правоохранители сразу начали розыск угнанного авто. В совершении преступления был уличен 65-летний житель села, который, пользуясь случаем, завладел оставленным без присмотра автотранспортом и в дальнейшем, двигаясь на нем, совершил дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения автомобилей никто не пострадал. В полиции открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 289 «Незаконное завладение транспортным средством» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.