На Сумщине поймали автоугонщика, который попал в ДТП

Правоохранители сразу начали розыск угнанного авто. В совершении преступления был уличен 65-летний житель села, который, пользуясь случаем, завладел оставленным без присмотра автотранспортом и в дальнейшем, двигаясь на нем, совершил дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения автомобилей никто не пострадал.
В полиции открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 289 «Незаконное завладение транспортным средством» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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