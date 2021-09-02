В Сумах на улице нашли снаряд Сегодня, 11 сентября, в Сумах на ул. Ахтырская нашли устаревший боеприпас.

Как рассказали патрульные, которые охраняют территорию, жители убирались возле двора и обнаружили снаряд. Сейчас ждут спасателей-взрывотехников.