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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах на улице нашли снаряд

Сегодня, 11 сентября, в Сумах на ул. Ахтырская нашли устаревший боеприпас.

Как рассказали патрульные, которые охраняют территорию, жители убирались возле двора и обнаружили снаряд. Сейчас ждут спасателей-взрывотехников.

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