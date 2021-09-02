Сумчан запрошують на лекцію про таємниці української абетки

Які таємниці приховує українська абетка? Чому важливо їх знати кожному? Звідки черпати знання про українську мову? Про це та інше розповість Алла Ярова.
Алла Ярова – кандидатка філологічних наук, доцентка.
Початок – 15 вересня о 18:30.
Вхід – за попередньою реєстрацією. Кількість місць обмежена. Щоб стати учасником або учасницею, заповніть, будь ласка, форму: https://bit.ly/2YEHkOd.
Тел.: (054) 270 19 04.
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