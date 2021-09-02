Сумчан запрошують на лекцію про таємниці української абетки Книгарня «Є» запрошує на лекцію Алли Ярової «10 таємниць української абетки, які має знати кожен».

Які таємниці приховує українська абетка? Чому важливо їх знати кожному? Звідки черпати знання про українську мову? Про це та інше розповість Алла Ярова.

Алла Ярова – кандидатка філологічних наук, доцентка.

Початок – 15 вересня о 18:30.

Вхід – за попередньою реєстрацією. Кількість місць обмежена. Щоб стати учасником або учасницею, заповніть, будь ласка, форму: https://bit.ly/2YEHkOd.

Адреса Книгарні «Є»: м. Суми, вул. Соборна, 44.

Тел.: (054) 270 19 04.