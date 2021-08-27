Сумская студентка стала чемпионкой Европы Дзюдоистка Наталья Чистякова во второй соревновательный день завоевала золотую награду юниорского первенства Европы.

Свой победный путь в Люксембурге 20-летняя студентка СумГУ начала со второго раунда, победив литовку Пилекайте, а затем одолев представительницу Португалии Крисостомо.

В полуфинале спортсменка из Нежина броском на оценку «Ваза-ари» одолела испанку Цуноду, а в финале благодаря иппону на третьей минуте схватки победила хорватку Лару Цветко.

Отметим, что это первая награда из континентальных чемпионатов для нашей дзюдоистки.

Напомним: в первый день бронзовым призером стал еще один студент СумГУ Владислав Казимиров.