Сумская студентка стала чемпионкой Европы

Свой победный путь в Люксембурге 20-летняя студентка СумГУ начала со второго раунда, победив литовку Пилекайте, а затем одолев представительницу Португалии Крисостомо.
В полуфинале спортсменка из Нежина броском на оценку «Ваза-ари» одолела испанку Цуноду, а в финале благодаря иппону на третьей минуте схватки победила хорватку Лару Цветко.
Отметим, что это первая награда из континентальных чемпионатов для нашей дзюдоистки.
Напомним: в первый день бронзовым призером стал еще один студент СумГУ Владислав Казимиров.
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