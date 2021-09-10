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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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АФФК «Сумы» провел коллективную вакцинацию от коронавируса

В перерыве между турами Экстра-лиги игроки и представители тренерского штаба АФФК «Сумы» провели коллективную вакцинацию от коронавируса.

Напомним, третий тур наша команда пропускает из-за нечетного количества участников в сезоне 2021/22. Свой следующий матч «Сумы» проведут на следующей неделе дома против «Кардинал-Ривнестандарту». О дате и времени игры будет сообщено позже.

Спорт АФФК Сумы Вакцинация
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