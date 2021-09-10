АФФК «Сумы» провел коллективную вакцинацию от коронавируса В перерыве между турами Экстра-лиги игроки и представители тренерского штаба АФФК «Сумы» провели коллективную вакцинацию от коронавируса.

Напомним, третий тур наша команда пропускает из-за нечетного количества участников в сезоне 2021/22. Свой следующий матч «Сумы» проведут на следующей неделе дома против «Кардинал-Ривнестандарту». О дате и времени игры будет сообщено позже.