АФФК «Сумы» провел коллективную вакцинацию от коронавируса

Напомним, третий тур наша команда пропускает из-за нечетного количества участников в сезоне 2021/22. Свой следующий матч «Сумы» проведут на следующей неделе дома против «Кардинал-Ривнестандарту». О дате и времени игры будет сообщено позже.
Как сообщила во время брифинга заместитель начальника управления здравоохранения облгосадминистрации Галина Хомета, ситуация с коронавирусной инфекцией постепенно начинает ухудшаться, поэтому...
На Сумщине сейчас вакцинировано против COVID-19 более 291 тысяч человек, в том числе 127 тысяч - двумя дозами....
В Сумской области не вакцинированы 80% штата в 505 учебных заведениях....
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий....
Вакцинация предотвращает тяжелом течении болезни, госпитализации или смерти и спасает жизнь....