Там из-за крупных выбоин было значительно затруднено движение общественного транспорта при осуществлении посадки-высадки пассажиров.
Кроме этого, ремонтные бригады предприятия продолжают работать на ул. 20 лет Победы (расширение проезжей части), ул. Харьковской (замена бортового камня на участке за путепроводом), ул. Прокофьева (капремонт тротуара).
Также начат текущий средний ремонт дороги в селе Стецьковка, которая входит в состав Сумской ТГ, пишет сайт предприятия.
Напомним: летом сумские дорожники взялись за ул. Боровую. Сделали чуть меньше половины и бросили. Говорят, денег нет.
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