Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:51305

В Сумах отремонтировали аварийный участок дороги по ул. Петропавловской

КП «Дорремстрой» заасфальтировало разбитый участок проезжей части возле остановки «ЦУМ» по ул. Петропавловской.

Там из-за крупных выбоин было значительно затруднено движение общественного транспорта при осуществлении посадки-высадки пассажиров.

Кроме этого, ремонтные бригады предприятия продолжают работать на ул. 20 лет Победы (расширение проезжей части), ул. Харьковской (замена бортового камня на участке за путепроводом), ул. Прокофьева (капремонт тротуара).

Также начат текущий средний ремонт дороги в селе Стецьковка, которая входит в состав Сумской ТГ, пишет сайт предприятия.

Напомним: летом сумские дорожники взялись за ул. Боровую. Сделали чуть меньше половины и бросили. Говорят, денег нет.

Общество Ремонт дорог
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Сумах перекрыли дорогу в центре города
27.08.2021 11:54

В Сумах перекрыли дорогу в центре города

С сегодняшнего дня перекрыто движение транспорта в центре Сум....

У сумских дорожников осталось 1,5 млн грн на ремонт Харьковской
17.08.2021 17:16

У сумских дорожников осталось 1,5 млн грн на ремонт Харьковской

На текущей неделе ремонтные бригады КП «Дорремстрой» работают сразу на нескольких важных участках....

Что решали на сессии сумские депутаты?
11.08.2021 14:38

Что решали на сессии сумские депутаты?

Сегодня, 11 августа, городской совет провел внеочередное заседание, на котором решил ряд неотложных вопросов....

На ремонте дорог в Сумах собрались ставить крест
09.08.2021 11:01

На ремонте дорог в Сумах собрались ставить крест

Из-за бюрократических проволочек и недофинансирования в Сумах могут так и не сделать ни одного крупного ремонта дорог в этом году....

Сумское КП «Дорремстрой» будет ремонтировать дорогу Недригайлов-Козельное
29.07.2021 15:35

Сумское КП «Дорремстрой» будет ремонтировать дорогу Недригайлов-Козельное

КП «Дорремстрой» Сумского городского совета победило в тендере на текущий средний ремонт покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения О191008...

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.