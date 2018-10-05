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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:33297

В Сумах людям с инвалидностью жить опасно

Правительственная уполномоченная по правам людей с инвалидностью Татьяна Баранцова проинспектировала улицы города и пообщалась с его жителями, которые не имеют возможности передвигаться на колясках даже на отремонтированных в прошлом году улицах.

В троллейбусах не слышно аудиосообщений об остановках, а новые учебные заведения строятся уже с нарушениями. Своими выводами и рекомендациями Правительственная уполномоченная поделилась с участниками совещания с участием главы облгосадминистрации Дмитрия Живицкого.

«В Сумах людям очень трудно передвигаться на коляске. Мы вчера с Олегом (Олег Габ - общественный активист, занимающийся вопросом безбарьерности и доступности для людей с инвалидностью) и заместителем главы облгосадминистрации Викторией Медвидь проинспектировали ул. Харьковскую в Сумах, - рассказала она. - Понимаете, на одной стороне есть съезд, а на другой - нет. Или сделан съезд с обеих сторон, но заехать на них с проезжей части невозможно. Меня как человека в коляске, перекидывает сразу. Это опасно для жизни, и очень серьезная проблема».

Глава облгосадминистрации Дмитрий Живицкий отметил, что такая же проблема была и в Ахтырке, но в течение недели была ликвидирована.

«Новая дорога в Ахтырке строилась ГП «Дороги Сумщины» и после того, как им указали на эти недостатки, за неделю они все исправили. Что касается проезда по городу Сумы, хочу сказать, что и я поднимал этот вопрос, и общественность, но вопрос не решается. И мне не понятно, почему», - говорил глава облгосадминистрации.

Еще одной проблемой, которую увидела Правительственная уполномоченная в Сумах, является отсутствие озвучки остановок в троллейбусах.

«Устройства, которые озвучивают аудиосообщения об остановках в троллейбусах есть, но водители не включают их. И человек слабовидящих не понимает, на какой остановке ему выходить», - констатировала Татьяна Баранцова.

Дмитрий Живицкий обратился к заместителю Сумского городского головы Станиславу Полякову с просьбой навести порядок в троллейбусном управлении.

«Этот вопрос - организационный. По его решения не нужно добавлять ни одной гривны из бюджета. Поэтому обратите на это внимание и наведите порядок на вашем предприятии», - отметил чиновник.

Напомним: Харьковскую в прошлом году строили в рамках программы «Большая стройка». Вероятно, заплатили деньги (80 млн грн), однако исправлять заезды на переходах подрядчик не спешит. Работники просто срезали гранитные бордюры под 45°. Но этого недостаточно.

Общество Люди с инвалидностью Недоступность
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