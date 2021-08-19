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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах отключили воду в нескольких многоэтажках

Для проведения аварийно-ремонтных работ временно прекращено водоснабжение по проспекту Курский.

С 15.00 вода отсутствует в домах № 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, сообщили в КП «Горводоканал».

Общество Отключение воды
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