В Сумах отключили воду в нескольких многоэтажках

С 15.00 вода отсутствует в домах № 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, сообщили в КП «Горводоканал».
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды....
В связи с погодными условиями из-за срабатывания молниезащиты на объектах Лучанской, Лепеховской, Ново-Оболонской и Токаревской насосных станций происходит их кратковременное...
В связи с проведением аварийно-ремонтных работ, КП «Горводоканал» приостановило подачу воды в некоторые дома....
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды....
В связи с проведением аварийно-ремонтных работ КП «Горводоканал» приостановило подачу воды ряде домов....